北海道・後志の京極町は、町内の民有地およそ11.6ヘクタールを１億１６００万円で取得することを決めました。乱開発の防止と、水源の保護が目的だとしています。京極町が購入するのは、京極町川西地区の民有地・およそ11.6ヘクタールで、１日あたりおよそ４万トンの水が湧き出します。費用は１億１６００万円で、１８日に閉会した１２月議会定例会で可決されました。京極町に隣接する倶知安町では、森林法などに反した