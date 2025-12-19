佐世保市の九州文化学園で、19日に全国大会に出場する部活動の選手の壮行式が行われました。 全校生徒約800人に拍手で迎えられたのは、弓道部とサッカー部の選手です。 28日に開幕する「全国高校サッカー選手権」に初めて出場する九文イレブン。 壮行式でキャプテンの松本 士苑選手は周囲への感謝の言葉を述べ、大会での飛躍を誓いました。 （松本 士苑主将） 「長崎県代表としての誇りと責任を背負い