ゴルフ界では熾烈なクラブの開発競争が続いており、メーカー各社は魅力的な新製品を毎年のように世に送り出している。革新的なテクノロジーが次々に生み出され、性能的にハイレベルであることは間違いないが、多くのゴルファーを悩ませているのは「価格」だ。【写真】人気パター「ラブゴルフ」の偽物はゼロトルクになっていない！コロナ禍以降、原材料の高騰や開発コストの増加が続いており、クラブの単価は年々高額になっている。