熊本市は今年8月の記録的な大雨で川の増水を知らせるサイレンを適切なタイミングで鳴らさなかったとして、防災担当の幹部職員を訓告などの処分にしました。 【写真を見る】「職員の手が回らず」記録的大雨でサイレン不鳴熊本市が危機管理監ら2人を「訓告」処分 熊本市 大西一史市長「人事上の措置で最も重い訓告」 熊本市は12月18日付で、危機管理監と当日の水防本部の責任者の2人を訓告、危機管理防災部の管理職4人を厳重注