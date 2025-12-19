熊本県内の子ども食堂を支援しようと地元の企業がコメを寄贈しました。 【写真を見る】熊本トヨペットが収穫したコメ200kgをこども食堂へ寄贈「物価高の中とてもありがたい」 県こども食堂ネットワークに寄贈したのは、自動車販売会社の熊本トヨペットです。 SDGsの取り組みとして寄贈したコメは、水田湛水事業に参加した熊本トヨペットの社員やその家族が、今年5月に田植えをし、10月に収穫したものです。 今日（19日）