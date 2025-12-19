熊本県の天草地方では年末の贈答用として人気のクルマエビの出荷が最盛期を迎えています。 【写真を見る】「刺身や天ぷらで」贈答用クルマエビの出荷が最盛期熊本 上天草市大矢野町にある天草漁協車えび養殖場では、小型のボートに乗った漁協の職員が、砂場に潜っているクルマエビを弱い電気を流して驚かせ、砂から出てきたところを網ですくい取り上げています。 水揚げされたクルマエビは大きさや形ごとに選別したあと