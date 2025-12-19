NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲目を発表した。「復活組」はそれぞれ往年のヒット曲を披露する。今年デビュー40周年を迎えた久保田利伸は35年ぶりの出場。「紅白スペシャルメドレー」と題して、「1,2,Play」「Missing」「LA・LA・LALOVE SONGS」をメドレー披露する。同じくデビュー40周年のロックバンド「TUBE」は27年ぶりの紅白となる。「夏の王様メドレー」と題して、「シーズン・イン・ザ