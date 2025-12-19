11月、閣議後に記者会見する小野田紀美経済安保相＝東京・永田町小野田紀美経済安全保障担当相は19日の閣議後記者会見で、経済安保推進法に基づく特定重要物資に人工呼吸器と無人航空機、人工衛星、ロケットの部品の4品目を追加すると発表した。これにより特定重要物資は16品目となる。小野田氏は「関係省庁と連携して安定供給を確保していく」と述べた。内閣府によると、特定重要物資に追加されると、厚生労働省や経済産業省