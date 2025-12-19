シンガー・ソングライターのUruが映画「クスノキの番人」（来年1月30日公開、監督伊藤智彦）の主題歌を担当する。タイトルは「傍らにて月夜」で、Uru自身が尊敬してやまないbacknumberによる書き下ろし作品になる。デビュー前からbacknumberのカバーを投稿し、事務所への所属やデビューが決定したきっかけになった。「以前から拝読していた東野圭吾先生の作品であるということと、それをbacknumberさんに楽曲提供してい