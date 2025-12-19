アメリカの名門大学で起きた銃撃事件で、容疑者が死亡しているのが見つかったとアメリカメディアが報じました。この事件は、ロードアイランド州の名門ブラウン大学で13日、何者かが発砲し、学生2人が死亡、9人がケガをしたものです。アメリカのフォックスニュースなどによりますと18日、容疑者がニューハンプシャー州の倉庫で、自ら銃で撃ったとみられる状態で死亡しているのが見つかったということです。また、容疑者をめぐり複数