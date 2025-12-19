トヨタ自動車は１９日、米国の工場で生産しているセダン「カムリ」など３車種を日本に「逆輸入」し、２０２６年から国内で販売することを目指すと発表した。ほかの対象車種は、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ハイランダー」とピックアップトラック「タンドラ」。３車種とも国内では販売されておらず、トヨタは「幅広いお客様のニーズに応える」としている。販売開始時期や価格は未定だ。国内での販売は、国土交通省が検討し