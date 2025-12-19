ブラウン大学銃撃事件の容疑者が死亡しているのが見つかった保管施設＝18日/Matthew J. Lee/The Boston Globe/Getty Images（CNN）米ブラウン大学で起きた銃撃事件で、容疑者が自ら命を絶ち、18日夜に遺体で見つかったことが分かった。ロードアイランド州プロビデンスの警察トップが明らかにした。これに先立ち、捜査当局者4人はCNNの取材に対し、容疑者が死亡しているのが見つかったと確認していた。ニューハンプシャー州セイラム