バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日16時より予約を受け付ける。2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」(8,800円)「LUFFY’s ARTCANVAS 1/8 -1000LOGS Anniversary-」は、尾田栄一郎氏が描いた『ONE PIECE』のカラーページ