『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。今田美桜○大泉洋の右京さんが永瀬廉と今田美桜を翻弄――永瀬さん。ドラマから2年ぶりにメンバーが集結しましたが、いかがでしたか?永瀬:久々の現場だったので、ちょっと緊張というか。どういう感覚やったかなっていうのを探りながらや