きょうは晴れる所が多く、この時期としては過ごしやすい陽気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方 週末は広く雨予想 きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜で15℃ 過ごしやすい陽気に 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/19 昼） 正午前の名古屋市内です。雲は出ていますが、朝から日差しがよく届いています。気温は11.9℃で、風は穏やかです。 きょうは午後も晴れる所が多いものの、夕方ごろから次第に雲が広がるでしょう。夜は三