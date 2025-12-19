【モデルプレス＝2025/12/19】乃木坂46のメンバーの人気ドキュメントバラエティ「乃木坂、逃避行。SEASON4」が、2026年1月9日正午より「Lemino（R）」にて独占配信される。【写真】乃木坂46美大在学中メンバーがデザインしたキービジュアル◆「乃木坂、逃避行。SEASON4」配信決定「乃木坂、逃避行。」は、乃木坂46のメンバーがペアとなって1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。毎回、“とある”関係性のメンバー2人が