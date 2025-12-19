トランプ大統領が一部を保有するトランプ・メディアが2025年12月18日、核融合エネルギー分野の先駆的企業であるTAEと、全株式交換による合併契約を締結したと発表しました。この取引は60億ドル(約9120億円)を超える規模と評価されており、合併完了時には両社の株主が新会社の株式を約50％ずつ保有する形となります。新会社は2026年に、世界初となる実用規模の核融合発電所の建設を開始する計画を掲げています。Trump Media & T