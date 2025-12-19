Amazonにて、DualSenseコントローラーなどの周辺機器、ゲームソフトを対象とした年末年始セールが2026年1月4日23時59分まで実施中。PS5の日本語専用版とソフトのセットも販売開始されている。19日11時に編集部が確認したところ、PS5日本語専用＋モンスターハンターワイルズが57,000円、DualSense Edgeが通常34,980円のところ14％ OFFの29,980円、PlayStation Portalが通常34,980円のところ9％