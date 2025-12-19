東京午前のドル円は１５５．７９円付近まで水準を切り上げたが、動意は限定的。日銀金融政策決定会合の結果待ち。ただ、今回の０．２５％の追加利上げは織り込み済みで、来年の金融政策見通しについてどの程度タカ派寄りなのか注目されている。 クロス円も円売りが優勢。ユーロ円は１８２．６９円付近、ポンド円は２０８．５０円付近、豪ドル円は１０３．１４円付近まで強含み。ただ、ドル円と同様に、クロス円