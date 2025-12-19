１９日前引けの日経平均株価は前日比５６７円１６銭高の４万９５６８円６６銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８５４万株、売買代金概算は２兆３４８１億円。値上がり銘柄数は１２５２、値下がり銘柄数は２９４、変わらずは６０銘柄だった。 日経平均株価は反発。米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことが好感され、前日の米国ではＮＹダウやナスダック指数が上昇した。これを受け、東京市場も