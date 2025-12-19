ＮＨＫは１９日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。最多４８回目の出場になる石川さゆりは紅白では１４回目となる「天城越え」。活動休止前のラストステージとなるＰｅｒｆｕｍｅは「ＰｅｒｆｕｍｅＭｅｄｌｅｙ２０２５」で「ポリリズム」「巡ループ」の２曲を歌う。３年ぶりの出場になるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅは「ＷｈａｔＷｅＧｏｔ〜奇跡はきみと〜」。同じく３年ぶりの出