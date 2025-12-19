来年、愛知県や名古屋市などで行われるアジア大会の開閉会式の総監督が、名古屋市出身の映画監督で演出家の堤幸彦さんに決まりました。 【写真を見る】堤幸彦さんが来年のアジア大会開閉会式･総監督に ドラマ｢SPEC｣ 映画｢20世紀少年｣などを手がける 名古屋市出身の映画監督･演出家 ｢華やかで一体感ある世界に誇れる演出を｣ 堤さんは、名古屋市出身の70歳。ドラマ「SPEC」や、映画「20世紀少年」などを、手がけたことで知られてい