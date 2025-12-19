東根市の訪問介護事業所が実際には勤務していない職員を「勤務した」と偽り介護給付費を不正に受け取ったとして、山形県は19日までに「訪問介護」の指定を取り消す行政処分を行いました。指定取り消しの行政処分を受けたのは東根市の「訪問介護事業所 清」です。県によりますと、この事業所はおととし12月からことし7月までの間、常勤すべき職員を配置せず、勤務していない職員がサービスを提供したとする虚偽の記録を県に提