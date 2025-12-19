クリスマスを目前にイチゴの収穫が愛知・安城市で最盛期を迎えています。 【写真を見る】｢糖度が増しておいしいイチゴがとれている｣ クリスマスケーキにも使われるイチゴの収穫が最盛期 去年より早く気温が下がり生育順調 愛知･安城市 神谷豊志さんのビニールハウスでは、色が鮮やかで、クリスマスケーキにも使われる「紅ほっぺ」を収穫しています。 JAあいち中央によりますと、猛暑の影響で、ここ数年苗の植