とろとろ白菜がごちそうに！「豚バラ白菜の春雨とろみ煮込み」作ってみた！ 寒さが本格化し、スーパーで白菜を見かける機会が多くなりました。鍋ももちろんおいしいですが、しっかりとご飯のおかずになる煮込みも作りたくなりますね。 今回は、ご飯とよく合うように少し濃いめの味付けにしているという白菜の煮込みレシピを実際に作ってみました。豚肉と春雨も入るので、ボリューム満点で食べ応えがありそう！ フライパンで炒