MLB・カブスは日本時間19日、今季までDeNAでプレーしたタイラー・オースティン選手と1年契約を結んだことを発表しました。34歳を迎えたオースティン選手は、2016年にメジャーデビュー。その後、ヤンキース、ツインズ、ジャイアンツ、ブリュワーズと複数球団を渡り歩きながら4シーズンでメジャー209試合に出場しました。2020年からは日本球界に挑戦。DeNAに入団すると、6シーズンにわたってプレーしてきました。特に昨季は自身初の