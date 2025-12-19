19日朝、大分県豊後高田市でダンプカーと原付バイクが正面衝突する事故が起きました。 この事故で原付バイクを運転していた男性が死亡しています。 事故があった豊後高田市の現場 事故が起きたのは豊後高田市西真玉の市道です。警察によりますと、19日午前7時40分ごろ、走行中のダンプカーと反対方向を走っていた原付バイクが正面衝突しました。 この事故で、原付バイクを運転していた男性が意識不