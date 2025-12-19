阪神・糸井嘉男ＳＡが、２０２６年１月１１日に大阪国際交流センターで行われる「阪神タイガース新春スペシャルトークショー」に現役選手、球団ＯＢらとともに出演する。現役選手からは糸原健斗内野手と木浪聖也内野手が参加。ＯＢからは秋山拓巳ＢＡ、北條史也氏（三菱重工Ｗｅｓｔ）。ＭＣは同じくＯＢの今成亮太氏が務める。チケットはローチケで発売中。一般１万円、小学生以下は５０００円となっている。