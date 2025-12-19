北海道泊村の北海道電力泊原発。手前から1号機、2号機、3号機＝4月石原宏高原子力防災担当相は19日の閣議後記者会見で、2026年度の国の原子力総合防災訓練を、北海道電力泊原発（北海道泊村）で実施すると発表した。泊原発3号機の再稼働に同意した北海道の鈴木直道知事が18日、訓練実施を要請していた。訓練内容や時期は今後検討する。石原氏は会見で「泊原発は積丹半島に立地し豪雪地帯だ。複合災害時の避難に課題がある」と