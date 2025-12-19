俳優の黒田大輔（48）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。今年5月に結婚を発表した、妻のダンサー・女優の菅原小春（33）について語った。2人は4年前に舞台の共演者として出会った。同番組では、菅原の千葉の実家周辺の河川敷で、愛犬・パクチーを連れて散歩する様子や、黒田がインタビューに応じる姿をVTRで紹介した。交際のきっかけについて、黒田は「小春さんがコロナになっちゃった」と話し始めた。