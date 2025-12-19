2026年のミラノ・コルティナオリンピックの最終選考会、全日本フィギュアが19日開幕。日本代表候補の最新情報です。午前11時すぎ、19日夜のショートプログラムに向け練習を行ったのは17歳の中井亜美選手。代名詞トリプルアクセルを武器にグランプリファイナルで2位に入るなど初のオリンピックが近づいています。中井亜美選手（17）：（五輪は）夢舞台でもありますし一番目標にしている舞台でもあるので、絶対にかなえたい夢でもあ