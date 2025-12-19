現役ドラフトで楽天から広島へ移籍した辰見鴻之介内野手が１９日、マツダスタジアムで入団会見を行った。移籍決定から１０日が経過し、「今は気持ちの整理もついて、広島でひと花咲かせようという気持ちです」と決意。自身が現役ドラフトにかかったことに関しては「ネットとかで書かれていたので、そうなのかなと」と予感していたという。実際に指名を受けても「気持ち的には準備はしていた。あまり驚きはなかった」と受け止め