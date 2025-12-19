クリスマスを前に、岡山県瀬戸内市にある電子部品メーカーで5万球のLEDライトを使ったイルミネーションが始まりました。 【写真を見る】瀬戸内市の岡山村田製作所に5万球のクリスマスイルミネーション25日まで地域に開放【岡山】 「点灯！」 イルミネーションは岡山村田製作所が地域貢献活動の一環として行っているものです。5,000平方メートルに5万球のLEDライトを飾りつけ、一般開放し