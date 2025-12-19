CW-02C キャップ コットンW 常盤写真用品株式会社は、自社ブランド「TOKIWA STYLE」の新製品として、撮影での着用を想定したキャップを12月に発売した。 「TOKIWA STYLE」は、同社が2024年12月に立ち上げを発表した撮影向け製品の総合ブランド。2025年5月には、三脚、一脚、雲台、LEDライト、そのほかの撮影用アクセサリーなどを発表していた。 今回、「TOKIWA STYLE」ロゴを配したシンプルなキャップを追加。ロ