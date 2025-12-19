シャーロット・ホーネッツ vs アトランタ・ホークス日付：2025年12月19日（金）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 133 - 126 アトランタ・ホークス NBAのシャーロット・ホーネッツ対アトランタ・ホークスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはシャーロ