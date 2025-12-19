現地12月18日、カタールで開催されているFIFAアラブカップの決勝で、アフリカの強豪モロッコが、ヨルダンと対戦。延長戦にもつれ込む激闘を３−２で制して、２度目の優勝を飾った。開始４分で先制したモロッコは、48分に追いつかれると、68分にもPKで被弾。逆転を許す。しかし、土壇場の88分にアブデルラザク・ハムダラーのゴールで追いつくと、延長に入って100分に再びハムダラーが決勝弾。2023アジアカップで準優勝だった難