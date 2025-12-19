【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナが、12月17日・18日にKアリーナ横浜にて、クリスマスライブ 『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』を開催。2日間で4万人を動員、また2日目は国内外の映画館でライブビューイングも行われた。 ■西野カナ、ブロンドヘアにイメージチェンジ ライブでは「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」