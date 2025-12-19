今週は阪神競馬場で（芝1600m）が行われる。今年は無敗で重賞を制した3頭を中心にレベルの高いメンバーが集まった印象だ。ここでは、過去10年からエコロアルバとリアライズシリウスにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■エコロアルバに「3.1.1.1」馬券内率83％データ 新馬戦、サウジアラビアRCと無傷の2連勝。勇躍GIの舞台に参戦するのがエコロアルバだ。オールドファンならピンと来る母系の血