これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、南魚沼地域と十日町地域になだれ注意報、佐渡に乾燥注意報が発表されています。 佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 ◆19日(金)これからの天気 日差しがたっぷり届き、にわか雨もなさそうです。 降水確率は、各地とも0%となっています。 ◆19日(金)の予想最高気温 最高気温は、9～14℃の予想です。 各地とも昨日より高