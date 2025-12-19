米スポーツメディア『The Athletic』は18日（日本時間19日）、チーム再建に着手しているカージナルスの動向を紹介。その中でラーズ・ヌートバー外野手にも言及し、外野陣のテコ入れを目指すドジャースが関心を持っていると伝えた。実現すれば侍戦士が集結することになる。 ■「ドジャースを含む複数球団が関心」 記事を担当したのは『The Athletic』の看板記者、ケン・ロӦ