新潟市内の小学校では、来週から順次冬休みに入ります。万代長嶺小学校では登校最終日を迎え、児童たちが冬休みの抱負を語りました。 新潟市中央区の万代長嶺小学校では、寒さ対策のため校内放送を使った年内最後の全校朝会が行われました。放送室から話をした江口滋校長は、冬休みを安全に過ごすよう伝えました。 その後、2年生の朝礼では児童が冬休みの予定を発表し、期待を膨らませていました。 ■小学2年生 「台湾行