人の動きが活発になる年末年始を控え、18日、下松市で園児が交通事故防止などを呼びかけました。買い物客らに呼びかけを行ったのは下松幼稚園の園児30人です。呼びかけと合わせて園児たちが配ったのが地元の「米川ゆずの会」が提供した“ユズ”。車を運転するときは「ゆずりあう心」を、また、相次ぐ詐欺事件で大切なお金は「ゆずらない」とのメッセージが込められています。（園児）「配るのが楽しかった」「お客さんやおば