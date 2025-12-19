北海道内は１８日までの厳しい寒さはやわらぎ、２０日にかけて気温が上昇します。路面状況の変化に注意が必要です。札幌の大通公園。温度計の表示は、午前１０時の時点で２℃でした。日当たりのいい場所では雪の表面がとけ始めています。（石田 梨帆 記者）「気温が上がった札幌市ですが、日陰に入ると道路はこのようにツルツルになっています」歩行者は慎重に足を運んでいました。道内は午後から気温が上がる見込みで、２０日は