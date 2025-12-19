住民らが柏崎刈羽原発の運転差し止めを求める裁判の第49回口頭弁論が新潟地裁で開かれました。 柏崎刈羽原発の再稼働をめぐっては、来週22日の県議会最終日で関連予算案の可決をもって容認を判断した知事が信任される見通しです。 18日、裁判前に開かれた集会で和田弁護団長は、裁判所に審理を早めるよう求めると話しました。 ■脱原発新潟県弁護団 和田光弘弁護団長 「差し止めを求めてる裁判なので、差し止められない