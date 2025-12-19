自衛防災組織の技能を競う全国コンテストで東ソー南陽事業所が最優秀賞を獲得し、18日、周南市長に報告しました。コンビナート企業の防災体制強化を目的に毎年開かれているコンテストで全国1位＝最優秀賞に輝いたのは東ソー南陽事業所の自衛防災組織です。18日、東ソー南陽事業所の児島所長らが周南市役所を訪れ、受賞の喜びを報告しました。コンテストには、南陽事業所の自衛防災組織に所属するおよそ350