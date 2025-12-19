人気漫画＆アニメ『ケロロ軍曹』が初めてミュージカル化されることが発表された。「ペコポン侵略ミュージカル 『ケロロ軍曹』」として2026年9月に上演される。ケロン星から地球ペコポン侵略にやってきたケロロ小隊と居候先の地球人・日向家とのヘッポコでコミカルなストーリーを、ミュージカルならではの手法で描く。【動画】小隊が大集合！公開されたミュージカル『ケロロ軍曹』告知映像あわせて映像＆スタッフ情報が公開され