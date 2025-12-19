アメリカのトランプ大統領は、大麻の規制緩和を指示する大統領令に署名しました。医療用目的だとしています。アメリカトランプ大統領「大麻を『1類』から『3類』に変更する大統領令に署名することを嬉しく思う。これにより、医療目的としては合法的な規制薬物として扱われる」トランプ大統領は18日、アメリカで依存の危険性が高い「1類薬物」に分類されている大麻をより危険度の低い「3類薬物」に変更するよう指示する大統領令に