今年制作したチラシやポスターに感謝を込めた広告供養が、12月18日、熊本市の寺で行われました。 【写真を見る】今年1年間の広告物を「お焚き上げ」熊本市西区の寺に業界関係者50人が集う 全国でも珍しいこの広告供養は、熊本広告協会と熊本広告業協会が行っているもので、今年で22回目です。 熊本市西区の本妙寺には、県内の広告主や広告を制作・印刷する企業の関係者など約50人が集まり、今年制作したポスター