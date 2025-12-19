元広島で今季まで台湾プロ野球・統一の内野守備巡回コーチを務めた玉木朋孝氏（50）が社会人野球・サムティの野手コーチに就任することが分かった。同社が19日に元DeNAの山下幸輝氏（32）とともにコーチ契約の締結で合意したと発表した。両氏は野手コーチとしてチーム強化および選手指導に携わる。玉木氏は同社を通じ「この度、野手コーチに就任致しました玉木朋孝です。NPB、台湾プロ野球など様々な経験をサムティ硬式野球部