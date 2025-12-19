東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、その後の警視庁の検証により、個室の非常用ボタンは電源を入れていれば正常に作動していたことがわかりました。この火事は今月15日、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡したものです。これまでに、サウナ室には事務室につながる非常用ボタンが設置されていたものの、出火当時、事務室の受信盤の電源が